Didattica e Arti terapie – tecniche creative in ambito scolastico | il master innovativo di eCampus per ripensare la scuola attraverso creatività e inclusione

In Italia nasce un nuovo master all’Università eCampus che punta a rivoluzionare il modo di fare scuola. Si tratta di un percorso formativo che insegna a usare arte, musica, teatro e danza come strumenti per rendere l’apprendimento più coinvolgente e inclusivo. Gli studenti e gli insegnanti che seguiranno il corso potranno integrare tecniche creative nelle aule, migliorando così le pratiche educative e favorendo l’inclusione di tutti gli alunni. È un modo pratico per pensare a una scuola diversa, più aperta e più vicina alle esigenze di oggi.

