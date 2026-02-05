Didattica e Arti terapie – tecniche creative in ambito scolastico | il master innovativo di eCampus per ripensare la scuola attraverso creatività e inclusione
In Italia nasce un nuovo master all’Università eCampus che punta a rivoluzionare il modo di fare scuola. Si tratta di un percorso formativo che insegna a usare arte, musica, teatro e danza come strumenti per rendere l’apprendimento più coinvolgente e inclusivo. Gli studenti e gli insegnanti che seguiranno il corso potranno integrare tecniche creative nelle aule, migliorando così le pratiche educative e favorendo l’inclusione di tutti gli alunni. È un modo pratico per pensare a una scuola diversa, più aperta e più vicina alle esigenze di oggi.
Questo percorso formativo offre la possibilità concreta di acquisire strumenti teorici e metodologici avanzati per integrare tecniche creative, come arte, musica, teatro e danza, nei vari contesti educativi e didattici. Gli ambiti di applicazione vanno dalla gestione della classe alla promozione del benessere socio-emotivo degli studenti, con l’utilizzo di approcci riconducibili alle arti terapie. A. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La scuola italiana cambia passo.
