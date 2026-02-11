Reggio Emilia | inclusione in crescita raddoppiano gli studenti a Scuola di Outdoor tra neve e sport

Reggio Emilia vede crescere l’interesse per il progetto “A scuola di Outdoor”. Dalla neve alle attività sportive, sempre più studenti partecipano, raddoppiando i numeri rispetto alle passate edizioni. La scuola punta sull’outdoor per coinvolgere i giovani, tra giochi e attività all’aperto, anche in condizioni climatiche difficili. La terza edizione del progetto è partita ufficialmente lunedì, confermando l’attenzione della città verso metodi innovativi di insegnamento.

Dalla Neve all’Inclusione: Reggio Emilia Raddoppia la Scommessa di “A Scuola di Outdoor”. Reggio Emilia si conferma terreno fertile per l’innovazione pedagogica, con la terza edizione del progetto “A scuola di Outdoor” che ha preso ufficialmente il via lo scorso lunedì. L’iniziativa, volta a promuovere l’inclusione di studenti con disabilità attraverso l’attività sportiva in ambiente naturale, ha registrato un incremento significativo dei partecipanti, raddoppiandone il numero rispetto all’anno precedente. Un segnale forte dell’efficacia del modello e della crescente consapevolezza sull’importanza di un approccio educativo che vada oltre le mura scolastiche.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

