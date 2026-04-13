Scuola Aldo Moro completato il rifacimento del tetto | stop alle infiltrazioni
Sono stati ultimati i lavori di rifacimento di circa 600 metri quadrati della copertura della scuola “Aldo Moro”. L’intervento, molto atteso, ha eliminato le infiltrazioni che si verificavano nel plesso scolastico del primo Comprensivo. La riparazione della copertura è stata realizzata per garantire una migliore tutela dell’edificio. Le operazioni si sono concluse recentemente e sono state portate a termine senza ulteriori ritardi.
Sono stati completati i lavori di rifacimento di circa 600 metri quadrati della copertura del plesso scolastico del primo Comprensivo “Aldo Moro”, un intervento atteso da anni che mette definitivamente fine alle criticità legate alle infiltrazioni.L’Amministrazione comunale ha scelto di superare.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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