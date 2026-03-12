Completati i lavori del primo lotto del tram a Bologna | cantieri chiusi in viale Aldo Moro entro il 17 marzo

I lavori del primo lotto della Linea Rossa del tram a Bologna sono stati completati, con i cantieri chiusi in viale Aldo Moro entro il 17 marzo 2026. Il lotto E, che va dalla zona Fiera a via Liberazione fino al parcheggio Michelino, è stato consegnato e pronto all’uso. La conclusione di questa fase interessa la tratta tra le aree indicate lungo il percorso.

Bologna, 12 marzo 2026 – Un primo lotto della Linea Rossa del tram è stato integralmente completato: è il lotto E e identifica la zona Fiera da via Liberazione fino al parcheggio Michelino. Come fa sapere il Comune in una nota, la posa dei binari è stata ormai completata, e ora il cantiere è al lavoro sulle ultime asfaltature, quelle definitive. Tra il 13 e il 14 marzo, dunque, saranno quindi posizionati dei movieri all’altezza d i piazza della Costituzione, per segnalare le deviazioni temporanee richieste da queste operazioni finali per giungere al completamento di tutto viale Aldo Moro entro il 17 marzo, così da restituire l’area in anticipo rispetto all’inizio del Cosmoprof (dal 26 al 29 marzo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

