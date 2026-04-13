Gli ambulanti della zona protestano contro le recenti restrizioni in arrivo, mentre il Comune sta pianificando un incremento delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel. Entro la fine dell’anno, sarà vietato l’accesso ai mezzi Euro 2, mentre nel 2027 le restrizioni si estenderanno anche ai veicoli Euro 0, 1, 2 e, solo per i diesel, agli Euro 3. La questione riguarda soprattutto le finestre orarie necessarie a garantire il lavoro degli ambulanti.

Levata di scudi degli ambulanti contro. lo scudo verde. Le nuove restrizioni sono dietro l’angolo: entro fine anno Palazzo Vecchio aveva previsto lo stop ai veicoli diesel Euro 2, nel 2027 le limitazioni riguarderanno anche Euro 0, 1, 2 e solo per i diesel gli Euro 3. Non ci sono ancora date ufficiali, ma ulteriori provvedimenti contro i mezzi più inquinanti spaventano il settore del commercio su suolo pubblico. Perché la stretta, per molti ambulanti, rischia di essere un punto di non ritorno. "Non abbiamo fatto un censimento accurato, ma secondo le nostre stime sono almeno un migliaio gli ambulanti che nel 2027 saranno costretti a cambiare i propri mezzi – osserva Luca Taddeini, presidente regionale Anva Confesercenti per la Toscana –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scudo Verde, stretta in vista. I timori degli ambulanti : "Servono finestre orarie"

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