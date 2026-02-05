Tutte le misure | fermo preventivo scudo per gli agenti e stretta sui coltelli

Questa mattina il governo ha annunciato una serie di misure per aumentare la sicurezza nelle città italiane. Tra le novità ci sono il fermo di polizia più stringente, un nuovo scudo penale per agenti, medici e giornalisti in caso di legittima difesa, e una stretta sulla vendita di coltelli ai minori. Sono state istituite zone rosse urbane e si prevedono espulsioni più rapide per chi viola le regole. Inoltre, ci saranno controlli più severi sui maranza e sui soggetti che cercano di scappare ai posti di blocco. La misura

Fermo di polizia, stretta sui maranza e sulla vendita di armi bianche ai minori, zone rosse urbane, espulsioni più rapide, scudo penale per agenti, medici e giornalisti in caso di legittima difesa, ulteriore stretta su chi scappa ai posti di blocco. Ecco in sintesi le misure del pacchetto Sicurezza che oggi confluiranno in un decreto legge per le misure considerate urgenti e immediatamente operative in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana e in due disegni di legge parlamentari, di cui uno destinato alle misure sull'immigrazione. FERMO PREVENTIVO. Arriva il Daspo di 12 ore (non 24-48 ore come chiedeva la Lega) per i soggetti ritenuti socialmente pericolosi, con precedenti per reati connessi alle manifestazioni.

