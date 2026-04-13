Durante un corteo contro il MuBa a Bologna, alcuni manifestanti hanno scritto slogan offensivi contro il sindaco. Tra le scritte, si leggeva “Appelli inutili con chi è violento”. La polizia ha identificato alcuni partecipanti e sta valutando eventuali azioni legali. Non sono stati segnalati incidenti o feriti durante la protesta. La questura ha confermato che proseguirà con gli accertamenti sulle scritte apparse nel corso della manifestazione.

Bologna, 13 aprile 2026 – “Questi eventi sono una vergogna per la nostra città”. Il sindaco Matteo Lepore risponde alle minacce e i cori choc rivolti a lui, alla giunta e ad alcuni esponenti del Pd dagli attivisti che domenica pomeriggio hanno organizzato il corteo da San Donato al Pilastro, per chiedere lo stop dei lavori per il Museo dei Bambini al parco Militini Moneta Stefanini. Lepore ricorda, a margine dell’inaugurazione di Children’s Book Fair, che il suo mandato è iniziato “con scritte in cui si diceva che mi avrebbero chiuso dentro un cofano”, continua. In sostanza, “non è da oggi che questi gruppi si fanno sentire, ma non vanno...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scritte choc contro Lepore al corteo no MuBa: “Appelli inutili con chi è violento”

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