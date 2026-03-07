Corteo al Pilastro contro il Muba | Il sindaco manda i blindati invece di dialogare | FOTO e VIDEO

Almeno alcune centinaia di persone hanno preso parte a un corteo nel quartiere Pilastro, manifestando contro la costruzione di Futura, il Museo delle bambine e dei bambini. La protesta si è svolta nelle strade del rione, mentre sul posto sono stati schierati blindati, secondo quanto riferito dai partecipanti. La manifestazione si è concentrata sulla presenza del nuovo museo nell’area del parco del quartiere.

Alcune centinaia di persone hanno sfilato questo pomeriggio per le strade del Pilastro contro la costruzione di Futura, il Museo delle bambine e dei bambini che il Comune di Bologna sta realizzando nell'area del parco del rione. In testa al corteo, partito da via Ada Negri e diretto a fare il giro del quartiere, una sagoma di cartone che ritrae il sindaco Matteo Lepore con in mano un manganello e una motosega. "Abbiamo deciso di scendere per le strade del rione per rispondere con la solidarietà tra gli abitanti alle non risposte da parte dell'amministrazione", ha dichiarato Laura Pasotti, portavoce del comitato MuBasta, ricordando come la richiesta di un incontro con il Comune risalga al 5 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Gli attivisti riattaccano il cantiere Muba al Pilastro: lacrimogeni e tensione con la polizia. Il videoGli agenti avevano liberato l'area verde occupata dove dovrebbe sorgere il Museo dei bambini, ma i manifestanti sono tornati per riprenderne possesso...

Tensioni al Pilastro, Ara tira dritto: “Il MuBa si farà, no al Vietnam quotidiano"“Un’amministrazione convinta del percorso che sta facendo non può accettare che una minoranza occupi un cantiere pubblico”.

Una raccolta di contenuti su Corteo al Pilastro contro il Muba Il....

Temi più discussi: La guerriglia a Bologna, disordini al Pilastro con barricate in strada dopo le tensioni allo sgombero per il Muba; I contrari al Museo dei bambini non si fermano: nuova protesta in arrivo; Pilastro, ruspe al lavoro: l’informativa in Procura. ‘Mubasta’, il comitato contrario al progetto oggi in corteo; Firenze, attivista iraniana contro il corteo di pacifisti. Il video.

Pilastro, in marcia il corteo contro il Museo dei bambini nel parco bologneseLa manifestazione di protesta è organizzata dal Mubasta. In mattinata si è svolta una manifestazione del comitato MuVet favorevole al progetto ... rainews.it

Corteo al Pilastro contro il Muba: Il sindaco manda i blindati invece di dialogare| FOTO e VIDEOAlcune centinaia di persone hanno sfilato questo pomeriggio per le strade del Pilastro contro la costruzione di Futura, il Museo delle bambine e dei bambini che il Comune di Bologna sta realizzando ne ... bolognatoday.it

Milano, corteo contro la guerra in Medioriente - facebook.com facebook

Corteo per la pace ad Ancona, 'processo di riarmo è inaccettabile'. Centinaia di persone sfilano per le vie del centro della città #ANSA x.com