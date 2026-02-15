Lepore contro Piantedosi | Cpr inutili e vuoti Scontro anche sul tram | VIDEO

Lepore critica Piantedosi, definendo i Cpr “inutili e vuoti”, perché non aiutano a gestire i flussi migratori. Il sindaco di Torino afferma che queste strutture non risolvono i problemi reali, come dimostra il continuo aumento delle persone in attesa di assistenza. Intanto, sulle questioni di sicurezza, si discute anche del tram, con tensioni tra le parti politiche che si acutizzano. La polemica si accende tra chi chiede interventi concreti e chi difende le scelte del governo.

Il sindaco chiede più agenti e un piano sicurezza per la stazione come nelle altre grandi città. Sul tram verso il Pilastro mancano 15 milioni per il ponte di San Donnino, mentre FdI e Lega attaccano Dai Centri di permanenza per il rimpatrio alla sicurezza della stazione, fino al tram e alle polemiche politiche. È scontro frontale tra il sindaco Matteo Lepore, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il governo Meloni. Il primo tema riguarda i Cpr, dopo il confronto a distanza con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Ho trovato Piantedosi molto in difficoltà, perché i numeri che ho presentato sull'inutilità e l'inefficacia dei Cpr sono incontrovertibili.

