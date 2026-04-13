Screening gratuito per l’epatite C l’Emilia-Romagna si conferma prima in Italia
L’Emilia-Romagna si conferma come la regione con il più alto tasso di copertura per lo screening gratuito dell’epatite C in Italia. Nel 2024, la percentuale di persone coinvolte ha superato nuovamente il 50%, mantenendo questa posizione anche nel 2025. Dal momento dell’introduzione del servizio sanitario regionale nel 2022, questa regione si è distinta per aver adottato tra i primi strumenti di prevenzione di massa contro questa infezione.
Emilia-Romagna prima Regione in Italia, anche nel 2025, per indice di copertura sulla popolazione generale destinataria dello screening per l’epatite C, che lo scorso anno ha per la prima volta superato il 50%: da quando fu introdotto nel 2022 dal servizio sanitario regionale, tra i primi a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Screening gratuito per l’epatite C, Emilia Romagna prima in Italia per indice di copertura sulla popolazioneEmilia-Romagna prima Regione in Italia, anche nel 2025, per indice di copertura sulla popolazione generale destinataria dello screening per l’epatite...
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