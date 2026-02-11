Tumori un’unica senologia per Bologna | nasce in Emilia-Romagna uno dei Centri screening e diagnosi più grandi d’Italia

Bologna ha un nuovo centro per la lotta al tumore alla mammella. L’Ausl e l’Irccs Policlinico Sant’Orsola hanno unito le forze per creare un’unica struttura di senologia, che si occuperà di prevenzione, screening e diagnosi. Si tratta di uno dei più grandi centri di questo tipo in Italia, pensato per offrire un servizio più coordinato e accessibile alle donne della città e della regione. La nuova realtà punta a migliorare i risultati e a rendere più semplice il percorso di cura per chi si trova ad affrontare questa malattia

Bologna, 11 febbraio 2026 - Un'unica Senologia a Bologna. L' Ausl e l' Irccs Policlinico Sant'Orsola uniscono le forze nella lotta al tumore della mammella in un percorso interaziendale per quanto riguarda prevenzione, screening, diagnosi. Dall'unione nasce così uno dei centri più grandi del Paese per competenze, professionisti e tecnologie a disposizioni, ma soprattutto per numero di prestazioni erogate. I dati su mammografie e diagnosi. A parlare sono soprattutto i dati: ogni anno sotto le Torri Ausl e Sant'Orsola effettuano oltre 90.000 mammografie, oltre 70.000 nell'ambito degli screening ai quali vengono invitate circa 100.

