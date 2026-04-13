Epatite C Emilia-Romagna al top per indice di copertura

In Emilia-Romagna, l’indice di copertura dello screening per l’epatite C sulla popolazione generale ha superato il 50% nel 2022, segnando un record rispetto alle altre regioni italiane. La regione si conferma quindi al primo posto anche nel 2025 per la percentuale di persone coinvolte nei test, con il programma di screening avviato nel 2022 dal servizio sanitario regionale.

Emilia-Romagna prima Regione in Italia, anche nel 2025, per indice di copertura sulla popolazione generale destinataria dello screening per l’epatite C, che lo scorso anno ha per la prima volta superato il 50%: da quando fu introdotto nel 2022 dal servizio sanitario regionale, tra i primi a.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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