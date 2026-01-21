La statua di Cristiano Ronaldo data alle fiamme chi è il vandalo fermato dalla polizia

Nella città di Funchal, il monumento dedicato a Cristiano Ronaldo è stato bruciato e danneggiato da un vandalo. La polizia ha identificato e fermato l'autore dell'atto, che ha suscitato scalpore tra i cittadini. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla tutela delle statue commemorative e sul rispetto delle figure pubbliche.

Gesto inconsulto a Funchal, città natale di Cristiano Ronaldo: la statua eretta in suo onore è stata data alle fiamme e poi fatta oggetto di insulti e gesti volgari. Arrestato l'autore. Vandalo dà fuoco alla statua di Cristiano Ronaldo a Funchal mentre balla musica techno. Una statua di Cristiano Ronaldo, situata accanto al Museo CR7 a Funchal, in Portogallo, è stata danneggiata in un episodio di vandalismo. Nel video, il vandalo versa un liquido infiammabile sulla statua e accende il fuoco. L'episodio è stato compiuto e pubblicato da un uomo noto con il nickname "zaino.tcc.filipe".

