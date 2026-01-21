La statua di Cristiano Ronaldo data alle fiamme chi è il vandalo fermato dalla polizia
Nella città di Funchal, il monumento dedicato a Cristiano Ronaldo è stato bruciato e danneggiato da un vandalo. La polizia ha identificato e fermato l'autore dell'atto, che ha suscitato scalpore tra i cittadini. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla tutela delle statue commemorative e sul rispetto delle figure pubbliche.
Gesto inconsulto a Funchal, città natale di Cristiano Ronaldo: la statua eretta in suo onore è stata data alle fiamme e poi fatta oggetto di insulti e gesti volgari. Arrestato l'autore.🔗 Leggi su Fanpage.it
Vandalo dà fuoco alla statua di Cristiano Ronaldo a Funchal mentre balla musica technoUna statua di Cristiano Ronaldo, situata accanto al Museo CR7 a Funchal, in Portogallo, è stata danneggiata in un episodio di vandalismo.
Leggi anche: Cristiano Ronaldo, l’ex Juventus fissa la data: ecco quando l’addio al calcio. «Mi godo il momento»: l’annuncio sul Mondiale
Argomenti discussi: Anno giubilare di San Francesco, pubblicato il Decreto della Penitenzieria apostolica; Lucca è l’ultimo dei responsabili per una gara sciupata inspiegabilmente Il Corsera: primo tempo di dominio assoluto. Hojlund inaspettatamente fischiato dal pubblico di casa sua. Troppo ingenuo il fallo di rigore di Buongiorno. https://www.ilnapolista.it/2026/; Omaggio a Cristiano Lobbia, nel bicentenario della nascita; Sant’Angelo celebra il patrono Sant’Antonio abate con il pontificale, la benedizione degli animali, le benemerenze e una cascata di offelle. Lunedì lo speciale sul Cittadino - Le immagini.
Follia a Madeira, incendiata la statua di Cristiano Ronaldo: il motivoMattinata complicata in quel di Madeira con la statua di Cristiano Ronaldo che è stata incendiata da un uomo per un assurdo motivo ... derbyderbyderby.it
Cristiano Ronaldo shock, la sua statua a Madeira in fiamme: il motivo è folleIl monumento dedicato al fuoriclasse portoghese è stato attaccato da un uomo. Che ha postato il video sui social ... corrieredellosport.it
Vandalo dà fuoco alla statua di Cristiano #Ronaldo a #Funchal mentre balla musica techno. L’episodio è stato compiuto e pubblicato da un uomo noto con il nickname "zaino.tcc.filipe". Nel video, il vandalo versa un liquido infiammabile sulla statua e accende - facebook.com facebook
#CristianoRonaldo shock, la sua statua a Madeira in fiamme: il motivo è folle x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.