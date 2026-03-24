Incendio doloso in un' attività commerciale | la saracinesca data alle fiamme

Un incendio doloso ha interessato un’attività commerciale ad Aprilia, con la saracinesca data alle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e evitato danni maggiori all’interno del locale. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio e sui responsabili dell’atto doloso.

A fuoco, ad Aprilia, un'attività commerciale. Le fiamme sono state prontamente domate e l'intervento immediato ha scongiurato danni ingenti all'interno della struttura. Tutto è accaduto nella notte di sabato 22 marzo. A denunciare l'episodio è stato il titolare del negozio, un 26enne del posto, che si è rivolto ai carabinieri spiegando che il rogo, divampato nelle ore precedenti, era stato appiccato all'ingresso dell'esercizio e le fiamme avevano danneggiato la saracinesca. Dopo la segnalazione, i carabinieri del reparto territoriale hanno effettuato un sopralluogo nell'attività commerciale alla ricerca di tracce utili alla ricostruzione del fatto e all'individuazione dei responsabili. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Data alle fiamme l'auto della collega Silvia Di Silvio: l'atto sarebbe doloso, indagini in corso [VIDEO-FOTO]

Termoli, auto in fiamme: incendio doloso, indagini per un veicoloTermoli, 20 Febbraio 2026 – Attimi di paura nella serata di giovedì in via Tevere, a Termoli, dove una Renault Espace è stata completamente distrutta...

Una raccolta di contenuti su Incendio doloso

Temi più discussi: Dalla toga alla tanica: l’incendio doloso dell’avvocato come illecito disciplinare permanente; Inchiesta per incendio doloso dopo l'esplosione e il rogo che hanno distrutto un chiosco; Gallipoli, in fiamme decine di imbarcazioni in un cantiere nautico: l'incendio doloso in via vicinale Nanni; Incendio doloso nel bar Mignon: vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme.

Incendio doloso a Vico Equense, distrutte tre auto davanti a un albergo: due arrestiOggi i carabinieri di Sorrento hanno eseguito due misure cautelari a Villaricca e nel carcere di Napoli Poggioreale. cronachedellacampania.it

Inchiesta per incendio doloso dopo l'esplosione e il rogo che hanno distrutto un chioscoBOLZANO. La Procura di Bolzano ha formalmente aperto un'inchiesta per incendio doloso a carico di ignoti a seguito al grave rogo che, nella serata di ieri, ha completamente distrutto un chiosco situat ... ildolomiti.it

PIEDIMONTE ETNEO. RISSA LAVORATIVA SFIORA LA TRAGEDIA: INCENDIA UN’AUTO E RISCHIA DI FAR ESPLODERE UNA TUBAZIONE DEL GAS Paura nella notte a Piedimonte Etneo, dove un incendio doloso ha rischiato di trasformarsi in una tragedi - facebook.com facebook

Gallipoli, in fiamme decine di imbarcazioni in un cantiere nautico: l'incendio doloso in via vicinale Nanni x.com