Scoperto un ambulatorio medico abusivo esercitava la professione senza titolo | denunciata 39enne

Durante controlli nel settore igienico-sanitario, i carabinieri di Bronte, con il supporto dei colleghi del Nas di Catania, hanno scoperto un ambulatorio medico abusivo gestito da una donna di 39 anni residente a Maniace. La donna è stata denunciata per esercizio abusivo di una professione, in quanto esercitava senza avere il titolo necessario. L’attività è stata quindi interrotta e si stanno svolgendo ulteriori verifiche.