Scoperto un ambulatorio medico abusivo esercitava la professione senza titolo | denunciata 39enne
Durante controlli nel settore igienico-sanitario, i carabinieri di Bronte, con il supporto dei colleghi del Nas di Catania, hanno scoperto un ambulatorio medico abusivo gestito da una donna di 39 anni residente a Maniace. La donna è stata denunciata per esercizio abusivo di una professione, in quanto esercitava senza avere il titolo necessario. L’attività è stata quindi interrotta e si stanno svolgendo ulteriori verifiche.
I carabinieri della stazione di Bronte supportati dai colleghi del Nas, nucleo antisofisticazione e sanità di Catania, nell’ambito di controlli straordinari nel settore igienico-sanitario hanno denunciato una 39enne residente a Maniace per “esercizio abusivo di una professione”. Al riguardo, i.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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