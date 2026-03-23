È stato scoperto e prontamente interrotto un falso ambulatorio medico gestito da un cittadino straniero a Campi Bisenzio, dove venivano effettuate visite e somministrati farmaci senza alcun titolo abilitativo. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha agito secondo le direttive del Comando Provinciale di Firenze e del Comando Regionale Toscana, a tutela della salute pubblica e della legalità. Le indagini della Guardia di Finanza Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’azione investigativa ha avuto origine dall’osservazione di un insolito via vai di persone, prevalentemente di nazionalità straniera, presso un immobile ad uso residenziale nel comune di Campi Bisenzio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il caso del falso medico scoperto a Campi Bisenzio, come agiva senza alcun titolo valido: attività chiusa

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