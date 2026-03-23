L’attenzione delle Fiamme Gialle fiorentine verso l’immobile sede del presunto falso ambulatorio era stata attirata dal frequente andirivieni di persone, tendenzialmente di nazionalità straniera, le quali si recavano all’interno dello stabile per poi uscirne dopo poche decine di minuti. I finanzieri, pertanto, hanno predisposto mirati servizi di osservazione, volti a scoprire le ragioni di quell’anomalo flusso. I militarti hanno potuto constatare come l’immobile fosse stato convertito in un vero e proprio studio ambulatoriale, con tanto di sala d’attesa e lettino medico. Il titolare si presentava come medico, ma non è stato in grado di esibire agli operanti alcun titolo di studio riconosciuto sul territorio nazionale attestante la professione, né è risultato presente tra gli iscritti all’albo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campi Bisenzio: Guardia di Finanza scopre medico senza titolo. Sequestrati ambulatorio, farmaci e strumenti sanitari

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