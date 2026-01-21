Ferito trasportato d' urgenza in ospedale dopo uno scontro tra auto e scooter

Nella notte tra martedì e mercoledì, nella zona di Bussolengo, si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter in via Gardesane. Un uomo coinvolto nello scontro è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa delle ferite riportate. Le autorità stanno ancora accertando le cause e la dinamica dell’incidente.

Ferito in codice rosso all'ospedale dopo lo scontro tra un camion e uno scooterNella mattinata di lunedì 12 gennaio, a Settimo di Pescantina, si è verificato uno scontro tra un camion e uno scooter.

