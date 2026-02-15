Incidente a Gemona scontro tra auto e furgone | due persone soccorse e portate in ospedale

Incidente stradale nella serata di sabato 14 febbraio a Gemona del Friuli. Intorno alle 19 un’auto e un furgone si sono scontrati all’incrocio tra via Cavazzo e via Majano, per cause ancora in corso di accertamento. Nell’impatto, i due occupanti della vettura, marito e moglie, sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona, che hanno provveduto a liberarli per poi affidarli alle cure del personale sanitario. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, la donna non avrebbe riportato conseguenze rilevanti.🔗 Leggi su Udinetoday.it

