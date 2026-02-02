Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina lungo la Pontina. Due auto si sono scontrate violentemente, e ora una coppia e un bambino di quattro mesi sono in ospedale. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori, ma la scena è stata molto violenta. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre venivano chiarite le cause dello scontro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un tratto della statale Pontina si è trasformato in pochi istanti in una scena di emergenza e soccorsi. Una giovane coppia di origine romena e il loro figlio di quattro mesi, residenti nel capoluogo, sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 69,1. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Latina, impegnata nei rilievi e nella gestione della circolazione. Per tutti e tre è stato necessario il trasporto in ospedale per cure e accertamenti. La prima ricostruzione: ipotesi di inversione vietata verso il megastore Globo. Secondo una prima ricostruzione, la Audi A3 con a bordo la giovane famiglia stava procedendo in direzione nord e avrebbe tentato un’ inversione vietata prima dell’inizio dello spartitraffico, con l’obiettivo di imboccare la complanare che conduce all’ingresso del megastore Globo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Terribile scontro tra due auto lungo la Pontina: in ospedale una coppia e un bimbo di quattro mesi

Approfondimenti su Pontina Scontro

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pontina Scontro

Argomenti discussi: Incidente mortale sulla strada provinciale 156: perde la vita un 29enne; Tragico scontro tra un camion della frutta e un'auto: due morti; Tragico incidente in autostrada all’altezza di Nola: lo scontro tra 2 auto, muoiono marito e moglie; Terribile incidente stradale, morto un bimbo. Tre feriti, gravissimo il papà.

Due gravi incidenti in A22: una persona è rimasta ferita dopo un terribile scontro tra un camion e un furgoneBOLZANO. Due camion in direzione Nord, un camion e un furgone sulla carreggiata Sud. Due incidenti stradali si sono verificati nella mattinata odierna sull'Autostrada del Brennero e stanno condizionan ... ildolomiti.it

Incidente a Modena, scontro tra auto: morto bimbo di 5 anni e 3 feriti. Grave il papàIncidente oggi a San Possidonio, in provincia di Modena: a seguito dello scontro tra due auto all’incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari, un bambino ... fanpage.it

+++ Terribile incidente nel Palermitano, tre morti dopo scontro frontale tra automedica e furgone +++ La notizia: https://qds.it/terribile-incidente-nel-palermitano-tre-morti-dopo-scontro-frontale-tra-automedica-e-furgone/ - facebook.com facebook