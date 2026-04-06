Scontro tra auto a Pontecagnano con due feriti grave 50enne | incidente in via Piave
Un incidente si è verificato in via Piave a Pontecagnano Faiano, coinvolgendo una Panda e una 500 L. Due persone sono rimaste ferite, con il conducente della Panda, un uomo di 50 anni, in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.
Incidente in via Piave a Pontecagnano Faiano: scontro tra Panda e 500 L, ad avere la peggio il conducente della prima, un uomo di 50 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Lo scontro armato si chiama guerra. Poi i conflitti al loro interno hanno variabili, crimini, pretesti, alibi, scopi, influenze, etc. x.com