Scontro tra auto a Pontecagnano con due feriti grave 50enne | incidente in via Piave

Un incidente si è verificato in via Piave a Pontecagnano Faiano, coinvolgendo una Panda e una 500 L. Due persone sono rimaste ferite, con il conducente della Panda, un uomo di 50 anni, in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.