Scontro tra auto a Pontecagnano con due feriti grave 50enne | incidente in via Piave

Da fanpage.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato in via Piave a Pontecagnano Faiano, coinvolgendo una Panda e una 500 L. Due persone sono rimaste ferite, con il conducente della Panda, un uomo di 50 anni, in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

Incidente in via Piave a Pontecagnano Faiano: scontro tra Panda e 500 L, ad avere la peggio il conducente della prima, un uomo di 50 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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