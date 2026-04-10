Domenica 19 aprile 2026, le linee T1 e T2 della tramvia potrebbero registrare ritardi o cancellazioni a causa di uno sciopero di quattro ore proclamato dai Cobas, con inizio alle 13 e termine alle 17. La protesta riguarda il personale aziendale e potrebbe influenzare il servizio di trasporto pubblico nelle ore di punta del pomeriggio. La decisione è stata comunicata in anticipo per permettere ai viaggiatori di pianificare gli spostamenti.

FIRENZE – Domenica 19 aprile 2026 i tram delle linee T1 e T2 potrebbero subire ritardi o cancellazioni per via di uno sciopero aziendale di 4 ore proclamato da Cobas dalle 13 alle 17. Lo rende noto Gest spiegando che “la regolarità del servizio dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero indetto da Cobas è stata del 31,96%”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tramvia: sciopero dei Cobas domenica 19 aprile sulle linee T1 e T2

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