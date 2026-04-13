Scia luminosa nei cieli italiani è mistero | poi la scoperta che sorprende tutti

Lunedì 13 aprile all’alba, una scia luminosa ha attraversato i cieli di alcune regioni del Sud Italia, coinvolgendo cittadini di Campania, Puglia e Molise. La presenza di questa traccia nel cielo ha attirato l’attenzione di molte persone, che si sono fermate a osservare l’evento. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito spiegazioni precise sulla natura di questa scia, lasciando il mistero irrisolto.

Una scia luminosa ha attraversato il cielo del Sud Italia all’alba di lunedì 13 aprile, sorprendendo centinaia di cittadini tra Campania, Puglia e Molise. Intorno alle 6 del mattino, mentre il giorno iniziava appena a rischiarare l’orizzonte, molti hanno alzato lo sguardo e assistito a quello che, in un primo momento, è stato descritto come una “stella cadente”. Sui social sono comparsi rapidamente foto e video, con testimonianze arrivate soprattutto dalle province di Avellino, da Venafro e dall’area dei Monti Dauni, nel Foggiano. Il fenomeno, visibile per diversi secondi, si è distinto subito per alcune caratteristiche insolite: una scia particolarmente lunga e luminosa, seguita da una evidente frammentazione in più punti brillanti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scia luminosa nei cieli di Campania e Puglia, svelato il mistero del "bolide" nel video: "Spazzatura spaziale"Un risveglio insolito ha tenuto con il fiato sospeso gli abitanti del Sud Italia.

Scia luminosa nei cieli della Puglia: cosa era la lingua di fuoco avvistata all'albaUna spettacolare scia luminosa ha solcato i cieli della Puglia poco prima dell'alba, scatenando un tam-tam sui social network tra curiosità e stupore.