Le immagini dell' insegna luminosa dedicata a Pippo Baudo a Sanremo | GUARDA

Un'insegna luminosa dedicata a Pippo Baudo ha attirato l'attenzione a Sanremo, dopo che il primo evento di questa edizione del festival ha ricordato il celebre conduttore. La scelta di illuminare il palco con il suo nome nasce dalla volontà di celebrare la sua lunga carriera e il legame con il festival. Le luci hanno acceso l’interesse del pubblico, che ha osservato attentamente questa dedica speciale. La cerimonia continua con altri momenti dedicati a Baudo.

Ieri è andato in scena il primo di tanti momenti dedicati, in questo 76esimo Festival di Sanremo, alla memoria di Pippo Baudo. Carlo Conti, alla presenza dell'ad Rai Giampaolo Rossi, del patron del Teatro Ariston Walter Vacchino e dei due figli di Pippo, Tiziana e Alessandro, ha svelato un'insegna luminosa dedicata proprio al celebre conduttore all'ingresso del teatro: "Per anni lui ci ha insegnato che Sanremo è Sanremo, ma per tutti noi Pippo è Pippo e sarà sempre Pippo Baudo per tutti noi", dice Conti, che al momento dello svelamento aggiunge "è il suo abbraccio, che ancora una volta arriva all'Ariston".