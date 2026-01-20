Aurora boreale anche sui cieli del Torinese le immagini del cielo diventato viola-fucsia

Nella serata di lunedì 19 gennaio 2026, i cieli del Piemonte, inclusa la provincia di Torino, sono stati attraversati da suggestivi giochi di luce con tonalità viola e fucsia. Un fenomeno atmosferico che ha suscitato l'interesse degli osservatori, offrendo uno spettacolo visivo raro e affascinante anche nel nord Italia.

Cieli viola e fucsia nella serata di ieri, lunedì 19 gennaio 2026, anche in provincia di Torino come un po' in tutto il nord Italia. Si è trattato di un fenomeno di aurora boreale, che è stato visto e apprezzato da centinaia di persone e anche fotografato da alcune di queste. Ringraziamo il meteorologo Andrea Vuolo che ha condiviso con noi le immagini arrivate sul suo gruppo Telegram. Che cosa è successo? Una forte tempesta geomagnetica causata da una espulsione di massa coronale dal sole ha colpito il campo magnetico terrestre, spingendo particelle cariche verso l’atmosfera. Questo ha provocato un'aurora boreale molto intensa e visibile a latitudini inusuali per l’Europa meridionale.🔗 Leggi su Torinotoday.it

