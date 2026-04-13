Scia luminosa all’alba nel cielo Salernitano

All’alba, nel cielo tra le province di Salerno e Avellino, si è vista una scia luminosa che ha attirato l’attenzione di molti cittadini. L’evento ha causato sconcerto tra chi ha assistito alla scena, senza che siano state segnalate altre manifestazioni o interventi ufficiali. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita finora riguardo la natura di questa scia nel cielo.

Una scia luminosa ha illuminato il cielo all’alba, sorprendendo centinaia di cittadini tra le province di Salerno e Avellino. Il fenomeno è stato osservato questa mattina, intorno alle 5.20-5.30, quando un bagliore improvviso ha attraversato il cielo, risultando visibile per diversi secondi. Scia di luce nei cieli del Sud. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe del passaggio di un meteorite, che ha lasciato una scia intensa e prolungata durante l’ingresso nell’atmosfera. L’avvistamento ha interessato in particolare le aree tra Salerno e Avellino, ma segnalazioni sono arrivate anche da altre zone del Sud Italia. Numerose segnalazioni e video sui social.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Scia luminosa all’alba nel cielo Salernitano Meteorite illumina il cielo nel Salernitano: scia di luce all’albaUna scia luminosa ha illuminato il cielo all’alba, sorprendendo centinaia di cittadini tra le province di Salerno e Avellino. Scia luminosa all’alba, paura e stupore anche nel beneventanoTempo di lettura: 3 minutiAnche in provincia di Benevento, in particolare verso la Puglia, alle prime luci dell’alba molti cittadini hanno...