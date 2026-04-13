Schlein scende dal carro del Pride e fa la papalina | solidarietà a Leone in chiave anti-Trump

Questa mattina, Elly Schlein si è mostrata vicino a Leone XIV in risposta a un commento di Donald Trump. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti ha criticato il pontefice. Nei giorni scorsi, la leader politica aveva partecipato a un evento del Pride, ma questa mattina ha preso le distanze, esprimendo solidarietà al religioso in un contesto di polemica internazionale.

Questa mattina, Elly s’è svegliata papalina. Serviva l’attacco di Donald Trump a Leone XIV per avere la conversione della Schlein dal carro del Pride al sagrato di San Pietro. La nota del Pd in chiave anti-Trump. Una solidarietà che fa scomodare l’aggettivo togliattiano, in quanto funzionale chiaramente solo ed esclusivamente in funzione anti-Trump. “Con gli attacchi e le minacce al Papa il Presidente Trump – dichiara Elly Schlein, forte anche del suo passaporto americano – sposta oltre ogni tollerabilità il metodo di arroganza che lo ha fin qui caratterizzato. Insultare il Papa per il suo fortissimo richiamo alla pace, al dialogo e alla dignità umana è atto gravissimo, che rivela fino in fondo la cultura della sopraffazione di chi non tollera voci libere.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Schlein scende dal carro del Pride e fa la papalina: solidarietà a Leone in chiave anti-Trump Trump rimuove la bandiera arcobaleno del Pride dal monumento per i diritti Lgbt di Stonewall(Adnkronos) – L'amministrazione Trump ha rimosso la bandiera arcobaleno del Pride dal Stonewall National Monument di New York, il primo monumento per... La Takaichi conquista anche i mercati. E Trump la chiama in chiave anti-CinaLa super vittoria elettorale di Sanae Takaichi segna una svolta profonda per il Giappone, soprattutto sul terreno economico.