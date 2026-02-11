Trump rimuove la bandiera arcobaleno del Pride dal monumento per i diritti Lgbt di Stonewall

L’amministrazione Trump ha fatto rimuovere la bandiera arcobaleno dal monumento di Stonewall a New York. La decisione ha suscitato molte polemiche tra le associazioni e i cittadini, che vedono nel gesto un attacco simbolico ai diritti della comunità Lgbt. La bandiera, simbolo storico di rivendicazioni e libertà, non è più esposta nel primo monumento dedicato ai diritti omosessuali negli Stati Uniti. La rimozione ha acceso un dibattito acceso negli ambienti politici e sociali.

