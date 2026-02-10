La Takaichi conquista anche i mercati E Trump la chiama in chiave anti-Cina

La leader conservatrice Takaichi conquista anche i mercati con una vittoria record alla Borsa di Tokyo. Dopo il risultato, si prepara a ridurre le tasse, ma senza esagerare. Trump la ha chiamata per rafforzare l’alleanza contro la Cina. La borsa ha subito un’impennata, e gli investitori si aspettano cambiamenti concreti nel governo giapponese.

Record della Borsa di Tokyo dopo la super vittoria della leader conservatrice. Adesso via al taglio delle tasse, ma senza follie. La super vittoria elettorale di Sanae Takaichi segna una svolta profonda per il Giappone, soprattutto sul terreno economico. Con la conquista della maggioranza dei due terzi alla Camera bassa, il Partito liberal democratico ottiene per la prima volta nella sua storia una «super maggioranza» che consegna alla premier un capitale politico senza precedenti.

