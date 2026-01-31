Caso famiglia nel bosco il presidente della Corte d’appello | Attacchi barbari ai giudici piena solidarietà ad Angrisano

La Corte d’appello condanna gli attacchi contro i giudici e mostra solidarietà a Cecilia Angrisano. Il presidente della Corte dice che si tratta di attacchi barbari e che non si può tollerare la violenza contro chi lavora nella giustizia. La situazione resta tesa, con minacce che hanno fatto alzare la guardia tra magistrati e forze dell’ordine.

"Piena e incondizionata solidarietà" ai magistrati coinvolti nel caso della cosiddetta "famiglia nel bosco", con parole forti contro le minacce rivolte al presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, Cecilia Angrisano. A intervenire è stato Fabrizio Riga, presidente facente funzioni della Corte d'appello dell'Aquila, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario nel Distretto dell'Abruzzo. Al centro della vicenda c'è la decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che, con ordinanza del 13 novembre scorso, ha sospeso la responsabilità genitoriale dei due genitori di tre bambini che vivevano a Palmoli.

