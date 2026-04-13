Una dichiarazione pubblica ha condannato con fermezza gli attacchi rivolti dall'ex presidente a una figura religiosa di rilievo. La portavoce di un partito politico ha definito le affermazioni di Trump gravissime e inaccettabili, sostenendo che rappresentano un esempio di cultura di sopraffazione. La dichiarazione si basa su eventi recenti e descrive le conseguenze di tali attacchi come uno scontro senza precedenti.

“Non posso, lo capirete, che partire dai fatti di oggi, dai gravi fatti di oggi, perché gli attacchi a Papa Leone da parte di Trump sono gravissimi e sono inaccettabili ed aprono uno scontro senza precedenti. Un attacco di questo tipo non ha precedenti nella storia. Insultare e attaccare il Papa per il suo purissimo richiamo alla pace, al dialogo, alla dignità umana è un atto gravissimo che rivela fino in fondo la cultura di sopraffazione di chi non tollera le voci libere”. Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein aprendo la direzione nazionale del partito. E ribadisco quindi, anche a nome di tutta la comunità democratica, la piena solidarietà a Papa Leone e mi aspetto che di fronte a questi attacchi ciascuno si prenda le proprie responsabilità e condanni queste parole di Trump”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Schlein: “Attacchi di Trump al Papa gravissimi e inaccettabili, rivela cultura di sopraffazione” – Video

Schlein, piena solidarietà al Papa, da Trump attacchi gravissimi"Con gli attacchi e le minacce al Papa il Presidente Trump sposta oltre ogni tollerabilità il metodo di arroganza che lo ha fin qui caratterizzato.

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