Scherni e insulti verso l’Inter non ci rappresentano La dignità è importante | Suwarso rimprovera i suoi tifosi

Un dirigente ha criticato i tifosi che hanno rivolto insulti e scherzi verso l’altra squadra durante la partita, sottolineando che tali comportamenti non rappresentano i valori della squadra. Ha inoltre espresso disappunto per il comportamento di alcuni spettatori presenti nella tribuna d’onore, che hanno rivolto parole offensive alla delegazione avversaria, nonostante l’orgoglio per la prestazione sportiva.

“L’orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d’onore nei confronti della delegazione avversaria“. Mirwan Suwarso rimprovera i tifosi del suo Como. Lo ha fatto con un post su Instagram in cui ha prima sottolineato l’orgoglio per la sua squadra nonostante la sconfitta per 3-4 contro l’Inter, poi ha però criticato alcuni atteggiamenti percepiti in tribuna. “Nonostante il risultato finale, sono incredibilmente orgoglioso della nostra squadra. Ha dato tutto in campo e ha combattuto con vero onore. Questo è lo spirito che ci definisce”, si apre il post. Poi l’accento...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Scherni e insulti verso l’Inter non ci rappresentano. La dignità è importante”: Suwarso rimprovera i suoi tifosi Leggi anche: Como, Suwarso bacchetta i propri tifosi: "Inaccettabili scherni e insulti all'Inter" Como, il presidente Suwarso critica l’atteggiamento dei propri tifosi: «Inaccettabili gli insulti ai dirigenti avversari. Non sarà più il benvenuto chi…»Calciomercato Inter: Calhanoglu a un passo dal Galatasaray, l’annuncio shock dell’agente! La rivelazione che fa tremare i tifosi nerazzurri... ROMA - INTER “La risposta che non ti aspetti”#shorts #roma #inter #calcio #shortsitalia #foryou