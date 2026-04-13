Como Suwarso bacchetta i propri tifosi | Inaccettabili scherni e insulti all' Inter

Il presidente di una squadra di calcio ha commentato su Instagram riguardo agli insulti e agli scherni rivolti ai dirigenti nerazzurri durante una partita a Como. Nella nota, ha definito inaccettabili i comportamenti dei tifosi presenti in tribuna e ha affermato che tali episodi non rappresentano i valori che si stanno cercando di promuovere. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Prima i valori, poi le vittorie e - in generale - tutto il resto. Il presidente del Como Mirwan Suwarso si è scusato con un post su Instagram per quanto accaduto ieri al Sinigaglia, dove diversi tifosi presenti in tribuna d'onore hanno preso a male parole i dirigenti nerazzurri. Al netto dell'episodio di Barella, uscito dal campo mimando il "quattro" con la mano e di conseguenza fischiato dallo stadio, Suwarso, una nota ufficiale, ha preso una posizione netta riguardo il comportamento tenuto dai propri tifosi nei confronti della squadra ospite. Questo il comunicato del presidente del Como: "L’orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d’onore nei confronti della delegazione avversaria.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como, Suwarso bacchetta i propri tifosi: "Inaccettabili scherni e insulti all'Inter" Mirwan Suwarso dopo Como-Inter: “Chi manca di rispetto, allo stadio non sarà il benvenuto”Il presidente dei lariani "deluso" per il comportamento di alcuni tifosi nei confronti della dirigenza interista. Leggi anche: Suwarso: “Il Como ci serve per accrescere il nostro business, ossia il brand “Lago di Como”. La classifica non ci interessa”