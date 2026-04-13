Como il presidente Suwarso critica l’atteggiamento dei propri tifosi | Inaccettabili gli insulti ai dirigenti avversari Non sarà più il benvenuto chi…

Durante il match contro l’Inter, il presidente del Como ha espresso dure critiche nei confronti dei tifosi presenti in tribuna d’onore, condannando gli insulti rivolti ai dirigenti avversari. La partita si è conclusa con una sconfitta per 4-3, lasciando un senso di delusione tra i giocatori e i supporter. Il presidente ha annunciato che non sarà più tollerato un certo comportamento da parte dei tifosi in occasione delle prossime gare.

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