Scherma weekend internazionale per gli azzurri | sciabola in Coppa del Mondo a Salt Lake City spada nel Grand Prix di Doha

Questo weekend, la scherma italiana si presenta con 48 atleti impegnati tra Salt Lake City e Doha. La squadra partecipa alla Coppa del Mondo di sciabola e al primo Grand Prix stagionale di spada, confermando l’impegno e la tradizione del settore a livello internazionale. Un appuntamento importante per gli schermidori azzurri, che continuano a rappresentare l’Italia nelle competizioni di rilievo.

Quarantotto italiani in pedana tra Stati Uniti e Qatar: Coppa del Mondo per la sciabola, primo Grand Prix stagionale per la spada È alle porte un altro grande weekend internazionale per la scherma italiana, con 48 azzurri pronti a scendere in pedana tra Stati Uniti e Qatar. Due armi protagoniste: la sciabola, impegnata nella tappa di Coppa del Mondo a Salt Lake City, e la spada, che farà tappa a Doha per il primo Grand Prix di specialità della stagione, appuntamento d'élite a punteggio maggiorato.

Scherma, 72 azzurri pronti per la Coppa del Mondo: spada a Fujairah, sciabola a Tunisi e fioretto tra Hong Kong e ParigiDal 8 all'11 gennaio 2026, 72 schermidori italiani parteciperanno a diverse tappe della World Cup: spada a Fujairah, sciabola a Tunisi e fioretto tra Hong Kong e Parigi.

