Venerdì 14 aprile 2026 alle ore 21, lo Spazio Rossellini di Roma ospiterà lo spettacolo di danza

Cosa: Epiphan?a. Mi rendo manifesta, spettacolo di danza della Compagnia Abbondanza Bertoni. Dove e Quando: Spazio Rossellini, Roma; martedì 14 aprile 2026, ore 21.00. Perché: Una riflessione profonda e coreografica sul bagaglio di contraddizioni e pregiudizi legati al corpo della donna. La danza contemporanea torna a interrogarsi sulle dinamiche dell’identità e della percezione sociale attraverso una delle formazioni più autorevoli del panorama italiano. Martedì 14 aprile 2026, lo Spazio Rossellini di Roma ospita Epiphan?a. Mi rendo manifesta, l’ultima creazione della Compagnia Abbondanza Bertoni, firmata a quattro mani da Michele Abbondanza e Antonella Bertoni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Epiphan?a: il corpo femminile in scena allo Spazio Rossellini

Il Vangelo di Cassandra: la profezia si fa corpo allo Spazio RosselliniCosa: Lo spettacolo teatrale Il Vangelo di Cassandra di e con Gemma Hansson Carbone.

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