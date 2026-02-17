InFesta | da Spazio Franco in scena Sara Valenti e Lucas Lopes Pereira

Sara Valenti e Lucas Lopes Pereira portano in scena “InFesta” allo Spazio Franco, un evento nato dall’addio a una persona cara. I due attori interpretano corpi che si muovono in un ambiente domestico, un luogo che diventa simbolo dei ricordi condivisi. Durante lo spettacolo, cercano di trasformare il dolore della perdita in un modo diverso di vivere e abitare il presente. La scena si svolge tra oggetti di uso quotidiano e luci soffuse, creando un’atmosfera intima e intensa.

Una festa che nasce dall'addio. Due corpi (quelli di Sara Valenti e Lucas Lopes Pereira) in uno spazio domestico, tempio del ricordo, provano a trasformare la perdita in un nuovo modo di abitare la vita. Tra parola e silenzio, tra luce e ombra, si prepara un brindisi impossibile in cui vita e morte bevono dallo stesso calice. InFesta, con la regia di Leonarda Saffi, è un lavoro poetico sulla separazione: non una trama lineare, ma un caleidoscopio di emozioni, un libro di ricordi condiviso con il pubblico.