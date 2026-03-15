’Scegli la tua vita’ una guida al benessere

Alle 17 al Bper Forum di Modena si svolge l’evento “Scegli la tua vita”, una guida al benessere. L’incontro è aperto a tutti e mira a offrire spunti pratici per riprendere il controllo sulla propria vita. Un pubblico di cittadini si riunisce per ascoltare interventi e condividere esperienze in un momento di riflessione collettiva.

In un’epoca dominata dall’incertezza e dal caos, è ancora possibile riprendere in mano le redini della propria esistenza? La risposta arriva al Bper Forum di Modena oggi alle ore 17.30. Protagonista di questo appuntamento primaverile della rassegna ’Forum Eventi’ è Daniel Lumera, biologo, scrittore e riferimento internazionale nelle scienze del benessere, che presenta la sua ultima opera editoriale: ’ Scegli la tua vita ’ (edito da Solferino). L’incontro si inserisce nel palinsesto 2026 organizzato da BPER con il patrocinio del Comune di Modena e la collaborazione di Librerie.coop. Dopo l’apertura dedicata alla saggistica filosofica di Marcello Veneziani, il Forum sposta l’attenzione verso un percorso che intreccia scienza e spiritualità applicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Scegli la tua vita’, una guida al benessere Articoli correlati Scegli la sicurezza, scegli la vita: la tappa avellinese di “Sii Saggio, Guida Sicuro” scuote i giovaniOggi, ad Avellino, la Prefettura ha ospitato un evento che nessuno vorrebbe mai sentire. Leggi anche: Benessere Quotidiano: Abitudini e Pratiche per Migliorare la Tua Vita Smetti di mangiare tossine: La guida alla spesa Approfondimenti e contenuti su 'Scegli la tua vita' una guida al... Temi più discussi: ’Scegli la tua vita’, una guida al benessere; La vita da pensionata? Come stare davanti a Netflix tutti i giorni e non saper scegliere. Dopo 35 anni diventiamo il nostro lavoro; Matrimonio a ottobre: come vestirsi? Ecco 20 abiti per matrimonio in autunno per l'invitata; Smartphone in sconto: i migliori affari delle Offerte di primavera Amazon 2026. ’Scegli la tua vita’, una guida al benessereIn un’epoca dominata dall’incertezza e dal caos, è ancora possibile riprendere in mano le redini della propria esistenza? La ... ilrestodelcarlino.it Fatture in Cloud semplifica la vita: 4€ per gestire la tua attivitàScegli Fatture in Cloud e semplificati la vita: fatturazione elettronica, gestione della tua attività e POS digitale integrato a soli 4 euro al mese! Fatture in Cloud nasce come strumento per ... punto-informatico.it Più che pensiero positivo, possono aiutarti azioni (semplici) positive. Quale scegli fra queste Invialo ad una persona cara come spunto per migliorare la giornata #IntelligenzaPositiva #amorproprio #mindset facebook