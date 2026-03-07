Falsi tecnici di Tennacola in azione Scatta l’allarme attraverso i social

Falsi tecnici di Tennacola stanno circolando, con alcuni che si presentano come operatori ufficiali. Attraverso i social è stato lanciato l’allarme, poiché questi individui cercano di entrare nelle case fingendosi addetti ai controlli sugli impianti o sulla qualità dell’acqua. La truffa si svolge con l’obiettivo di accedere alle abitazioni dei cittadini.

Falsi operatori si spacciano per tecnici del Tennacola, e con la scusa di controllare gli impianti o la qualità dell’acqua tentano di introdursi nelle abitazioni. L’allarme è scattato già giovedì nel Comune di Monte San Giusto, che ha allertato i cittadini tramite social sul pericolo di questi tentativi truffa. "Non risultano incarichi da parte del Tennacola per controlli all’interno delle abitazioni relativi alla qualità dell’acqua – afferma il Comune –. Per questo motivo si raccomanda di non far entrare sconosciuti in casa, non fornire dati personali e segnalare immediatamente eventuali episodi sospetti alle autorità". Questi episodi poi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

