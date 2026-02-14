Frana a Vietri l' allarme dei geologi | Quasi l' 80% del territorio è a rischio

Una frana a Vietri sul Mare ha messo in allarme i geologi, che stimano quasi l’80% del territorio a rischio crollo. L’evento ha provocato danni alle abitazioni e strade, evidenziando la vulnerabilità del suolo in quella zona. L’Ordine dei Geologi della Campania chiede ora interventi immediati per rafforzare le aree più colpite e prevenire ulteriori dissesti.

Dopo la frana che ha interessato il territorio di Vietri sul Mare, arriva la presa di posizione dell'Ordine dei Geologi della Campania, che richiama l'attenzione sulla fragilità strutturale dell'area e sulla necessità di investire con decisione in prevenzione e manutenzione. A intervenire è il presidente Lorenzo Benedetto, che parla di un contesto "storicamente vulnerabile". "Basti ricordare il tragico evento alluvionale dell'ottobre 1954 che colpì duramente il territorio vietrese, causando oltre 100 vittime, in un più ampio scenario che interessò l'area di Salerno. La memoria di quegli eventi impone oggi un approccio ancora più rigoroso e consapevole".