Scatta il blocco navale di Hormuz Netanyahu | Cessate il fuoco sta per finire L’Iran a Trump | Nessun porto nel Golfo sarà al sicuro – La diretta

Dopo il fallimento del vertice tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, il presidente americano ha annunciato il blocco navale dello Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di limitare le esportazioni di petrolio iraniane. Il primo ministro israeliano ha dichiarato che il cessate il fuoco sta per terminare. Nel frattempo, l’Iran ha risposto a un messaggio inviato dall’amministrazione americana, affermando che nessun porto nel Golfo sarà al sicuro.

Dopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia iraniana e le sue esportazioni di petrolio. Il presidente Usa ha attaccato il Pontefice, che ha invitato più volte al cessate il fuoco nel Golfo: «Lui è Papa perché ci sono io alla Casa Bianca». Anche se il Pakistan, grande mediatore in questo conflitto, parla di negoziati in pausa e non naufragati l’orologio corre: alle 16 di oggi ore italiane scattano le mosse della marina statunitense per fermare «tutte le navi che tentano di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz». L'articolo Scatta il blocco navale di Hormuz, Netanyahu: «Cessate il fuoco sta per finire».🔗 Leggi su Open.online

Verso il blocco navale di Hormuz, Netanyahu sente Vance: «Cessate il fuoco sta per finire». L’Iran a Trump: «Nessun porto nel Golfo sarà al sicuro» – La direttaDopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia...

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