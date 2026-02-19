Le tappe della caduta dell’ex principe Andrea arrestato per abuso d’ufficio

L’ex principe Andrea, coinvolto in uno scandalo, è stato arrestato a Sandringham dalla polizia britannica per aver divulgato informazioni riservate. La sua cattiva condotta pubblica, avvenuta nel giorno del suo 66esimo compleanno, ha suscitato grande scalpore. Secondo le fonti, avrebbe condiviso dati sensibili con Jeffrey Epstein, mentre ricopriva un ruolo di rappresentante del governo di Londra. La notizia ha fatto il giro dei media, alimentando polemiche sul suo passato e sulla gestione della sua immagine pubblica. La vicenda continua a svilupparsi nel Regno Unito.

L' ex principe Andrea, fratello di Re Carlo III, è stato arrestato a Sandringham dalla polizia britannica per cattiva condotta in pubblico ufficio, proprio nel giorno del suo 66esimo compleanno: avrebbe condiviso informazioni riservate con Jeffrey Epstein quando era emissario commerciale del governo di Londra. Com'è noto, Andra da tempo è sotto accusa per i suoi legami con il finanziere, condannato per reati sessuali e morto suicida in carcere nel 2019. Ecco le tappe del suo declino. Le prime accuse all'ex principe da parte di Virginia Giuffre. Le prime accuse a Andrea risalgono al 2011, quando la Bbc parò dell'amicizia con Epstein, già condannato per reati sessuali, chiedendo che il principe si dimettesse dal suo ruolo di inviato commerciale.