Abolizione dell’abuso d’ufficio Palamara vuole tornare in magistratura Grazie alla riforma Nordio

Il 3 marzo 2026, Luca Palamara ha dichiarato di voler riprendere il suo ruolo in magistratura, dopo aver ottenuto la possibilità grazie alla riforma Nordio che ha abolito l’abuso d’ufficio. La sua intenzione di tornare nel sistema giudiziario è stata comunicata pubblicamente all’uscita di un evento. La sua richiesta di reintegro si inserisce in un quadro normativo che ha modificato alcune norme sulla giustizia.

La riforma Nordio ha cancellato i reati per cui Palamara patteggiò. E ora il referendum vorrebbe ridare credibilità alla magistratura? Luca Palamara vuole tornare in magistratura. Lo ha detto lui stesso il 3 marzo 2026, all’uscita dall’udienza davanti al giudice di Perugia Natalia Giubilei: «Per quanto mi riguarda, il punto di partenza resta uno e uno solo: arrivare a una definitiva chiarezza della mia vicenda giudiziaria in sede penale e potermi presentare davanti al CSM con un certificato penale illibato». Potrebbe riuscirci. E lo deve, paradossalmente, alla riforma del ministro Carlo Nordio. L’istanza presentata dai suoi difensori, gli avvocati Benedetto Buratti e Roberto Rampioni, chiede la revoca del patteggiamento del settembre 2023 per traffico di influenze illecite. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

