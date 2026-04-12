Scacchi | Lorenzo Lodici nel gruppo di testa agli Europei! Patte importanti per Moroni e Brunello

Nella quinta giornata degli Europei individuali di scacchi a Katowice, in Polonia, Lorenzo Lodici si trova tra i primi classificati, mentre Moroni e Brunello hanno subito due sconfitte importanti. La competizione continua con diversi giocatori in corsa per le posizioni di vertice, e il torneo si sta dimostrando molto equilibrato. La giornata ha visto anche alcune partite decisive che influenzeranno le classifiche generali.

Molto interessante, anche e soprattutto in casa Italia, la quinta giornata degli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, in Polonia. Per Lorenzo Lodici, infatti, arriva il ritorno in vetta con 4,55 in un sestetto che comprende il venezuelano in gara per la Spagna Eduardo Iturrizaga, l’armeno Robert Hovhannisyan, il turco Isik Can, il francese Maxime Lagarde e l’islandese Vignir Vatnar Stefansson. Molto bella la vittoria che Lodici mette a segno sul georgiano Giga Quparadze, in cui, sugli sviluppi di una Siciliana nella quale l’arrocco del Nero finisce attaccato in maniera pesante, tutti i pezzi vanno a infilarsi...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi: Lorenzo Lodici nel gruppo di testa agli Europei! Patte importanti per Moroni e Brunello Scacchi: agli Europei Lodici, Moroni e Brunello fanno 2/2 con belle vittorieVa in archivio anche la seconda giornata agli Europei individuali di scacchi in corso di svolgimento a Katowice, un evento da 500 iscritti e un... Scacchi: derby Brunello-Lodici patto agli Europei 2026. Anche Moroni nella scia della vettaSi è chiusa la quarta giornata agli Europei individuali di scacchi, in quel di Katowice.