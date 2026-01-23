Asili nido il Pnrr arranca | tra ritardi fondi europei non spesi e servizi pubblici a rischio

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza affronta sfide significative nel settore degli asili nido e dei servizi per l’infanzia. Tra ritardi nell’attuazione e fondi europei ancora non completamente utilizzati, si evidenziano rischi per la qualità e la disponibilità di questi servizi pubblici essenziali. La situazione richiede attenzione e un impegno concreto per garantire un sostegno adeguato alle famiglie e ai bambini.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, sul capitolo asili nido e servizi per l’infanzia, procede a passo fermo. I numeri ufficiali raccontano una traiettoria che si allontana dagli obiettivi dichiarati. A pochi mesi dalla scadenza del giugno 2026, la Missione 4 del Pnrr mostra un accumulo di ritardi che trasforma l’investimento bandiera sul welfare educativo in una sequenza di fondi non spesi, cantieri incompiuti e strutture a rischio inutilizzo. Il ridimensionamento è già avvenuto sulla carta. L ’obiettivo iniziale di oltre 260 mila nuovi posti tra asili nido e scuole dell’infanzia è stato ridotto a circa 150 mila con la rimodulazione concordata a Bruxelles nel dicembre 2023. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

