Sassari violenza in via Rosello | giovane aggredito gravi traumi e prognosi riservata Indagini in corso

Nella notte tra sabato e domenica, via Rosello si è trasformata in scena di una brutale aggressione. Un giovane di 30 anni è stato colpito con violenza e ora si trova in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e chi abbia aggredito il ragazzo.

Sassari è stata teatro di un violento episodio di cronaca nella notte tra sabato e domenica: un uomo di trent'anni è stato aggredito brutalmente in via Rosello, riportando traumi multipli e attualmente versando in gravi condizioni presso l'ospedale Santissima Annunziata. L'allarme è stato dato dai residenti, preoccupati per le sue condizioni. L'aggressione è avvenuta nelle prime ore di domenica 8 febbraio, gettando un'ombra sulla tranquillità del centro storico di Sassari. Le segnalazioni di alcuni abitanti della zona hanno immediatamente allertato la centrale operativa del 112, che ha inviato sul posto i sanitari del 118.

Questa notte a Sassari, un uomo di 30 anni è finito in ospedale dopo essere stato vittima di un pestaggio.

