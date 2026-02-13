Sassari sanità a rischio | blocco fondi e sciopero imminente per i premi del personale Tensioni in Prefettura

A Sassari, i fondi per la sanità sono stati bloccati, e questa decisione minaccia di fermare i premi per il personale. La situazione ha portato a tensioni tra i rappresentanti degli operatori e le istituzioni, con un possibile sciopero già in programma. La Prefettura si trova al centro delle discussioni, mentre i medici e gli infermieri chiedono risposte concrete.

Sanità Sassarese in Emergenza: Sciopero all’Orizzonte per il Blocco dei Fondi. La sanità sassarese è sull’orlo del collasso. Un blocco dei premi di produttività e degli incarichi professionali per il personale dell’Aou Sassari ha innescato una forte reazione sindacale, culminata in un confronto con il Prefetto e nella minaccia di uno sciopero generale. Al centro della crisi, un braccio di ferro tra l’amministrazione ospedaliera e i revisori dei conti, con il rischio di paralizzare i servizi e compromettere la stabilità economica dei lavoratori. Tensioni in Prefettura: Sindacati Denunciano una Situazione Critica.🔗 Leggi su Ameve.eu Sciopero del personale Assa: a Novara raccolta rifiuti a rischio Primo sciopero del 2026 per il personale ferroviario, a rischio i treni per 24 ore Il primo sciopero del 2026 coinvolge il personale ferroviario, con un'interruzione di 24 ore prevista dal 9 al 10 gennaio. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sassari, rifacimento del Pronto soccorso: i nodi aperti; Blocco dei medici a gettone, a rischio la sanità d'urgenza; Pronto soccorso di Sassari, Francesca Masala (FDI): Venite solo per le urgenze. Ma chi decide cos'è un'emergenza?; Cardiologia: visite gratuite a Sassari. Emergency: dieci anni di assistenza sanitaria a SassariSara Chessa, responsabile Emergency Sassari: Quello che osserviamo è la progressiva crisi della medicina di base. La carenza di medici fa sì che le persone, magari impaurite o disorientate, si ... rainews.it Sassari, tornano le consulenze gratuite con Cardiologie Aperte 2026Anche quest’anno l’Aou di Sassari aderisce anche quest'anno all’iniziativa nazionale Cardiologie Aperte 2026 ... sassarioggi.it Sanità a Sassari, presunte irregolarità nella gara da 2 milioni: oculista e imprenditore rinviati a giudizio – Ecco chi sono - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.