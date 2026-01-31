Superate le mille vertenze il 72% per mancati stipendi

Nel 2025, più di 1.664 lavoratori riceveranno oltre 5 milioni di euro di risarcimento per mancati stipendi. La maggior parte delle vertenze riguarda il settore terziario, secondo quanto riferito dalla Cgil. Sono state superate le mille cause aperte, con il 72% di queste legate a mancati pagamenti salariali. La situazione rimane complessa e ancora molte persone aspettano di ottenere quanto spetta loro.

LAVORO. Nel 2025 oltre 5 milioni di euro di risarcimento a 1.664 addetti. La Cgil: la maggioranza delle procedure nel terziario. Aumentano donne e stranieri. Aumentano le vertenze e i lavoratori coinvolti, ma diminuisce il valore dei risarcimenti. È la primissima considerazione che emerge dai dati diffusi ieri dalla Cisl di Bergamo sull’operato dell’ufficio dedicato. Nel corso del 2025, infatti, gli esperti del sindacato hanno gestito 1.088 vertenze (47 in più rispetto al 2024) e 153 procedure di crisi d’impresa (erano 149). In totale gli assistiti sono stati 1.664, anch’essi in crescita rispetto ai 1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

