Sarri lancia un messaggio sulle difficoltà della Lazio | Piacerebbe a tutti che certe diatribe finissero
Sarri si è mostrato soddisfatto del pareggio a Torino, ma non ha nascosto le tensioni tra la società e i tifosi. Il tecnico ha detto che tutti vorrebbero mettere fine alle polemiche e alle diatribe che durano ormai da tempo. La squadra ha dato il massimo, anche se le difficoltà evidenti restano.
Sarri è parso soddisfatto del pareggio in casa della Juventus e ha lanciato un chiaro messaggio sulle difficoltà della Lazio: "Piacerebbe a tutti che certe diatribe tra la società e tifosi finissero".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Lazio Juventus
Chivu lancia un messaggio in difesa della sua Inter: “Sono stati chiamati falliti, finiti”
Maurizio Sarri è di una sincerità disarmante sul nuovo acquisto della Lazio: “Non vorrei essere travisato”
Maurizio Sarri si è espresso in modo diretto e sincero riguardo al nuovo acquisto della Lazio, Ratkov, e sui recenti sviluppi di mercato, inclusi l’addio di Guendouzi.
SARRI sulla situazione ROMAGNOLI e la protesta dei tifosi della Lazio | Serie A Enilive | DAZN
Ultime notizie su Lazio Juventus
Argomenti discussi: Sarri, salto nel vuoto: è la grande depressione Lazio. Senza tifosi e con una squadra incompleta; Juventus: Yildiz firma fino al 2030, Spalletti rivela cosa cambia e scherza sul suo rinnovo. Terza via tra giochisti e risultatisti; Avvocato di Diogo Leite replica a Fabiani e lancia un chiaro messaggio alla Lazio.
Sarri lancia un messaggio sulle difficoltà della Lazio: Piacerebbe a tutti che certe diatribe finisseroSarri è parso soddisfatto del pareggio in casa della Juventus e ha lanciato un chiaro messaggio sulle difficoltà della Lazio: Piacerebbe a tutti che certe diatribe tra la società e tifosi finissero. fanpage.it
Zaccagni lancia un messaggio forte alla Lazio: un momento di grande emozione e un appello sincero ai tifosi capitolini da parte del capitanoZaccagni lancia un messaggio forte alla Lazio: un momento di grande emozione e un appello sincero ai tifosi capitolini da parte del capitano A poche ore da un importante incontro, la tensione in casa ... lazionews24.com
Maurizio #Sarri lancia la sfida alla #Juve e commenta con ironia il possibile duello tra #Bremer e #Maldini "#Maldini può essere la scelta giusta se #Bremer non se lo mangia", ha commentato il tecnico toscano Ancora da valutare però lo schieramento facebook
Maurizio #Sarri lancia la sfida alla #Juve e commenta con ironia il possibile duello tra #Bremer e #Maldini " #Maldini può essere la scelta giusta se #Bremer non se lo mangia" Ancora da valutare però lo schieramento dell'ex #Atalanta e #Monza x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.