Sarri lancia un messaggio sulle difficoltà della Lazio | Piacerebbe a tutti che certe diatribe finissero

Sarri si è mostrato soddisfatto del pareggio a Torino, ma non ha nascosto le tensioni tra la società e i tifosi. Il tecnico ha detto che tutti vorrebbero mettere fine alle polemiche e alle diatribe che durano ormai da tempo. La squadra ha dato il massimo, anche se le difficoltà evidenti restano.

Maurizio Sarri si è espresso in modo diretto e sincero riguardo al nuovo acquisto della Lazio, Ratkov, e sui recenti sviluppi di mercato, inclusi l’addio di Guendouzi.

Maurizio #Sarri lancia la sfida alla #Juve e commenta con ironia il possibile duello tra #Bremer e #Maldini "#Maldini può essere la scelta giusta se #Bremer non se lo mangia", ha commentato il tecnico toscano Ancora da valutare però lo schieramento facebook

