Cesenatico accordo per l' area Ex-Nuit Pd | Sarà completato il lavoro sulla città delle colonie

Giovedì sera il consiglio comunale di Cesenatico ha approvato la rimodulazione dell’accordo per l’area ex-Nuit, portando a compimento un percorso iniziato dall’amministrazione diversi anni fa e già avanzato nel corso del 2023. La decisione riguarda la conclusione di un procedimento che coinvolge vari attori e che ha attraversato diverse fasi nel tempo. La delibera definitiva segna un passaggio importante per il progetto sulla città delle colonie.

È stato raggiunto un importante accordo tra il Comune di Cesenatico e il Gruppo Falkensteiner per il progetto di riqualificazione dell'area. Nei giorni scorsi, il Comune di Cesenatico e il gruppo FMTG si sono incontrati per valutare insieme una nuova proposta progettuale. Al via il progetto Pattugliamo con il cuore a Cesenatico: 3 nuovi defibrillatori installati sulle auto della Polizia Locale grazie all'accordo con l'AUSL Romagna.